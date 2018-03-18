К полудню проголосовали почти 70 процентов жителей Чукотки и более половины Камчатки

К середине дня на выборах президента Российской Федерации проголосовали почти 70 процентов жителей Чукотки и более половины жителей Камчатки. Об этом свидетельствуют данные региональных избирательных комиссий.

На Чукотке к 15:00 (6:00 по времени Москвы) проголосовали 67,4 процента избирателей (22553 тысячи людей). На выборах президента в 2012 году на участки к этому времени пришли 46,12 процента.

На Камчатке явка на 10:00 (6:00 по московскому времени) составила 54,09 процента, свой выбор сделали почти 126 тысяч жителей полуострова. В 2012 году явка на это время составила 46,12 процента.

В Якутии к полудню воскресенья явка на выборах президента РФ составила 28,12 процента. В 2012 году к этому часу проголосовали 29,93 процента якутян.

В полдень (6:00 по московскому времени) явка в Приамурье составила 29,53 процента избирателей. В 2012 году на это время проголосовали 25,11 процента. В Шимановском районе Приамурья отмечается наибольшая явка – на выборы пришли 32,53 процента избирателей. В Благовещенске зафиксирована самая низкая явка в регионе – 23,14 процента, передает РИА Новости.