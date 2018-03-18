Чемпионат НХЛ. Шайба Голдобина не спасла "Ванкувер" от поражения

В Национальной хоккейной лиги завершается очередной игровой день. В канадском Ванкувере местный клуб "Кэнакс" принимал "акул" из американского Сан-Хосе. Счет в матче открыл российский легионер "канадцев" Николай Голдобин, но его команда не удержала победу – 3:5.

Эта шайба стала для Голдобина пятой в сезоне. Впрочем, общая статистика его не слишком впечатляет – 5 голов и 3 передачи в 28 матчах сезона. В отчетной игре "Сан-Хосе Шаркс" смог вернуться в игру после пропущенного первого гола и победили на гостевом льду. Победный гол у "акул" на счету Майера.