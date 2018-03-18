Досрочное голосование на выборах президента РФ завершилось в Коми

На снегоходах, вертолетах и машинах. Участковые избирательные комиссии в республике, чтобы добраться в труднодоступные места, пройдут по 195 маршрутам. Досрочное голосование охватит более 2 тысяч избирателей. В одной из отдаленных деревень в Усть-Куломском районе с участковой комиссией побывала и съемочная бригада телеканала "Россия 24".

Урну запечатали при свидетелях, заполнили документы и отправились в путь. От административного центра, поселка Диасерья, до Югыдтыдора — 52 километра по лесной дороге.

Даже в деревне, где единственное средство связи — таксофон, члены избирательной комиссии строго следуют букве закона.

"Мы должны отзваниваться о том, что голосование, например, у нас в 10 часов. В 12 мы заканчиваем и опять отчитываемся, что голосование закончилось", — рассказывает председатель участковой комиссии №531 Валентина Шебырева.

Комиссии предстоит обойти пять дворов. В Югыдтыдоре только десять жителей, почти все — Кармановы и все — пенсионеры.

В 70-е годы прошлого столетия в Югыдтыдоре проживало более 300 человек. Население было занято в лесной отрасли, в колхозе и на звероферме. В годы перестройки предприятия закрылись, а большая часть жителей уехали.

Электричества в деревне нет. Но в каждом доме — генератор. Сельчане смотрят телевизор, слушают радио и выписывают газеты.

"Радио постоянно слушаю, по телевизору всех кандидатов посмотрел. Никакой проблемы с выбором у меня не было", — объясняет местный житель Михаил Карманов.

Кармановы – 80-летняя Роза Ивановна с сыном и дочкой — комиссию ждут с самого утра.

"Нам нужно, чтобы дорогу регулярно чистили. И чтобы фельдшер нас хотя бы иногда навещал", — отмечает Дмитрий Карманов.

Комиссия не застала дома лишь одного жителя деревни — ушел на промысел. Голоса югыдтыдорцев обработают при общем подсчете.