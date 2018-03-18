Борис Титов проголосовал в Абрау-Дюрсо

Кандидат в президенты РФ от Партии Роста Борис Титов проголосовал в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. На избирательный участок он пришел со своей семьей. "Мы все вместе голосуем", — сказал он.

Борис Титов прикреплен к этому участку по месту прописки. Ранее он заявил о намерении прописаться в поселке Абрау-Дюрсо, чтобы платить там налоги, передает ТАСС.