Путин проголосовал на избирательном участке в Москве

Владимир Путин присоединился к россиянам, проголосовавшим на выборах президента. Глава государства по традиции прибыл на участок номер 2151 — он находится в Российской академии наук на улице Косыгина в Москве, передает телеканал "Россия 24".

Президент голосовал там неоднократно. В частности, и на предыдущих выборах лидера нашей страны. Получив бюллетень, Путин удалился в кабинку. Определившись с кандидатом, он опустил заполненный документ в одну из электронных урн, стоящих на участке.

На время голосования президента доступ для других граждан не закрывался. Однако были введены дополнительные меры безопасности. Жителям Гагаринского района пришлось предъявлять паспорта не только членам избирательной комиссии, но и охране.

Путин заявил, что будет считать для себя успешным любой результат на выборах, который позволит ему снова возглавить страну. При этом он отметил, что уверен в правильности предлагаемой им программы.