Жириновский выбрал "верховного правителя Земли"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714 в школе N814 на западе Москвы. Для лидера кандидата в президенты эта избирательная кампания шестая по счету. Он участвовал в президентских выборах 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годов, передает телеканал "Россия 24".

"Это выборы верховного правителя не только страны, но и всей планеты Земля. Все должны знать, что никто ничего не сделает без участия России, и мы бы хотели, чтобы все поняли, что мы выбираем руководителя семи миллиардов граждан планеты, для которых мы хотим обеспечить настоящий мир, а не то, что делают из Лондона, Брюсселя и других столиц", — заявил кандидат в президенты.