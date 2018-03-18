Факты нарушения Украиной гражданских прав россиян соберут в досье

Член ЦИК России Василий Лихачев глубоко возмущен препятствиями, которые украинские власти чинят россиянам, желающим проголосовать на выборах президента РФ в российских консульствах. Как констатировал Лихачев, официальный Киев не воспринял сигналы со стороны ЦИК, МИД России, международных миссий и ОБСЕ.

Все нарушения Украиной международных обязательств нужно обязательно задокументировать, уверен Лихачев. Досье по нарушениям избирательных прав будет собрано и предано огласке, пишет РИА Новости.

Как грубейшее нарушение международного права расценил блокирование российский представительств на Украине глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. "Еще раз обращаюсь к разуму украинских властей — подобные действия абсолютно недопустимы", — сказал Федотов.