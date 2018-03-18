СМИ сообщают о взятии Африна

Формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" в воскресенье вошли в город Африн и обеспечили над ним контроль, передает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.

По их данным, штурм Африна начался ранним утром, были слышны звуки взрывов и перестрелок. Вместе с тем официального подтверждения информации о взятии Африна от Генштаба Вооруженных сил Турции пока нет.

Военные действия проводятся в рамках операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне, о начале которой турецкий Генштаб объявил 20 января. Одновременно с военнослужащими Турции действуют боевики "Сирийской свободной армии". Накануне сообщалось, что турецкие военнослужащие взяли Африн в кольцо.