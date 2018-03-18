Камчатка и Чукотка сделали свой выбор

На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки. В самых северных регионах Дальнего Востока голосование на выборах президента РФ завершено, пишет "Интерфакс".

На Чукотке к урнам пришли 76,36 процента избирателей. Активность избирателей оказалась выше прошлых выборов главы государства.

В Камчатском крае на 18:00 по местному времени свои голоса отдали 63,86 процента избирателей. Здесь явка также выше, чем на выборах 4 марта 2012 года.

Избирательные комитеты начали подсчет голосов.