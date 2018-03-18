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Ситуация на Украине 42 минуты назад

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18 марта 201812:10

Пушков: Порошенко угрожает ворваться в ЕС, подобно Аттиле

Сергей Фадеичев/ТАСС

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter планы президента Украины по вступлению страны в Евросоюз. Пушков сравнил Порошенко с завоевателем Аттилой.

Пушков считает, что приняв Украину через несколько лет, ЕС подпишет себе смертный приговор.

Ранее Порошенко дал интервью немецкой медиагруппе Funke, в котором выказал убежденность, что членство Украины в Евросоюзе — вопрос лет, а не десятилетий.

Участием в объединенной Европе планы Порошенко не ограничиваются. Он также хочет сделать Украину членом НАТО до конца 2019 года. В 2016 году глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что Украина не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет.

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