Клавишника "Пикника" выписали из больницы после ДТП

16 марта участники рок-группы "Пикник" попали в ДТП в Гусь-Хрустальном районе на 50-м километре автодороги Владимир-Тума. Группа планировала дать концерт в Рязани. Водитель Honda выехал на встречную полосу, машина столкнулась с "КамАЗом" и микроавтобусом Volkswagen, пишет ТАСС.

Как сообщил в воскресенье директор департамента здравоохранения Владимирской области Александр Кирюхин, из больницы выписали клавишника "Пикника" Станислава Шклярского.

По словам Кирюхина, музыкант проходил амбулаторное лечение. Остальным артистам провели дополнительную мультиспиральную компьютерную томографию. Исследования показали отсутствие черепно-мозговых травм.

"Как говорится, первый пошел. Друзья, я еду домой. Спасибо всем, кто нас поддерживает, ставит на ноги и предлагает свою помощь. Вас очень много", — написал Станислав Шклярский в соцсетях.

Врачи продолжают оказывать помощь Эдмунду Шклярскому, солисту и гитаристу группы, Леониду Кирносу (ударные), Марату Корчемному (бас).