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Ситуация на Украине 58 минут назад

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18 марта 201813:25

На Украине закидали квашеной капустой россиянку и разрисовали машины дипломатов

Архип Верещагин/ТАСС

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В Киеве украинский националист бросил в пожилую женщину, представившуюся Наталией, несколько горстей квашеной капусты. Россиянка пришла к посольству России, чтобы принять участие в выборах президента РФ, пишет РИА Новости.

Украинские полицейские окружили здание посольства кордоном и не пускают в здание никого, кроме дипломатических работников. Собравшиеся рядом националисты жгут файеры, поют украинские патриотические песни и жгут костер в бочке.

МИД России обвинил Украину в беспрецедентном нарушении международных правозащитных норм.

Центризбирком России назвал гуманитарной агрессией блокирование дипломатических представительств на территории Украины. Как сказал член ЦИК Василий Лихачев. граждане РФ не могут реализовать свое политическое право на голосование.

Во Львове и Харькове националисты перешли от угроз к агрессии. Члены Организации украинских националистов (запрещена в РФ) испортили российские дипломатические автомобили красно-черными флагами и надписями "Крым наш". Представитель главного управления Национальной полиции Украины Игорь Зинкевич заявил, что "пока неизвестно, кто и зачем это сделал".

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