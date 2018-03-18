В Приморье, ЕАО и Хабаровском крае закрылись избирательные участки

В Хабаровском и Приморском краях и Еврейской автономной области закрылись избирательные участки, избиркомы считают голоса.

В Хабаровском крае за два часа до закрытия проголосовали 604,38 тысячи человек (почти 60%) при том, что в регионе живет чуть более миллиона избирателей.На участках были организованы ярмарки, где продавались товары с 30%-ной скидкой, концерты, присутствовали спортсмены и актеры.

На участке в Медуниверситете в Хабаровске голосовали актеры популярных телесериалов "Молодежка" и "Кадетство" Аристарх Венес, Матвей Зубалевич и Евгений Кулик. В школе №38 проголосовали хоккейные команды "Амур" и "Амурские тигры".

По словам председателя избиркома края Геннадия Накушнова, нарушений и серьезных жалоб не было. Полиция разбирается с гражданами, которые пытались представиться наблюдателями от "Яблока", но не имели документов.

В Приморье явка за два часа до закрытия участков составила более 55% (ниже, чем в 2012 году). В Артеме свой голос отдал ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, а в Большом Камне — глава "Роснефти" Игорь Сечин. Региональное отделение ЛДПР сообщило о вбросе бюллетеней на участке в Артеме – информация проверяется.

В Еврейской автономной области на выборах к 18 часам проголосовало более 56% избирателей. Нарушений и жалоб не было, передает РИА Новости.