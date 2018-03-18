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Отравление Скрипаля 46 минут назад
Лондон заявил, что у него есть доказательства причастности Москвы к созданию "Новичка"Читайте нас в Telegram
Великобритания обладает доказательствами того, что Россия в течение последних десяти лет изготавливала и создавала запасы нервно-паралитического вещества "Новичок", заявил в воскресенье глава британского МИД Борис Джонсон. "У нас на самом деле есть доказательства, собранные на протяжении последних десяти лет, что Россия не только вела разработки нервно-паралитических веществ с целью совершения убийства, но и создавала и накапливала "Новичок", — цитирует слова Джонсона ТАСС.
Министр иностранных дел Великобритании заявил также, что Лондон планирует в понедельник представить Организации по запрещению химического оружия образцы отравляющего вещества по делу Сергея Скрипаля и его дочери.
Со своей стороны британский МИД выразил мнение о том, что предположение постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова о возможной причастности к инциденту в Солсбери научно-технического центра Министерства обороны Великобритании в Портон-Дауне не соответствует действительности. Согласно заявлению пресс-секретаря МИД Соединенного королевства, в предположении Чижова нет "ни грамма правды". "Это просто еще одна тщетная попытка российского государства увести историю от фактов, что Россия действовала с грубым нарушением своих международных обязательств", — указал британский дипломат.
Постпред РФ при ЕС высказал свое предположение ранее в воскресенье в интервью BBC. Отвечая на соответствующий вопрос ведущего, Чижов отметил, что имеющееся нервно-паралитическое вещество специалисты обязательно сверяют с определенными образцами, хранящимися в военных лабораториях. А Портон-Даун является крупнейшим военным объектом в Соединенном Королевстве, который занимается исследованиями химического оружия. Кроме того, он расположен всего в восьми милях (около 13 километрах от Солсбери), сказал Чижов. При этом он оговорился, что у него "нет доказательств" для подтверждения его версии.
Постпред исключил возможность того, что после распада Советского Союза какие-либо запасы химического оружия были вывезены из России. "Но были определенные специалисты, в том числе некоторые ученые, которые сегодня утверждают, что несут ответственность за создание нервно-паралитических веществ, они уехали из России и в настоящее время проживают в Великобритании", — добавил он.
Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, но каких-либо доказательств на этот счет не представили. В Москве эти обвинения отвергают. В результате премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В ответ МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.
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