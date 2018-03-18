Дмитрий и Светлана Медведевы проголосовали в московской школе

Председатель правительства Дмитрий Медведев с супругой Светланой приняли участие в выборах президента на избирательном участке в здании Шуваловской гимназии номер 1448 в Москве. Автоматическая урна зарегистрировала голос Медведева с первого раза, пишет РИА Новости. В последний раз Медведев голосовал на этом же участке в статусе президента страны.

По данным Мосгоризбиркома, на 12 часов явка в столице составила 18 процентов. Активность избирателей выше, чем на выборах в 2012 году.

На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

Впервые граждане России смогут проголосовать по месту фактического нахождения без открепительных удостоверений.