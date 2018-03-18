Тема:
Президентские выборы
18 марта 201814:02 (обновлено в 14:17)
ЦИК и ГАС "Выборы" оказались не по зубам хакерам из "недружественных стран"Читайте нас в Telegram
Недружественные страны продолжают хакерские атаки ресурсов ЦИКа, но это не повлияет на результаты выборов, заявил член ЦИК Александр Клюкин, передает "Интерфакс".
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком зафиксировал DDOS-атаку на сайт комиссии 18 марта ночью: примерно с 2 до 5 часов, источники атаки – из 15 стран.
По ее словам, ГАС "Выборы" вообще не подвержена кибератакам, так как система не связана с глобальной сетью — это было сделано специально, чтобы "невозможно было к ней подобраться".
Вместе с тем, более 16,5% избирателей уже проголосовали на выборах президента РФ, сообщила Памфилова. Это в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.
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