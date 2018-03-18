Белых, Улюкаев и Хорошавин проголосовали в СИЗО

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Президентские выборы 2 минуты назад
Белых, Улюкаев и Хорошавин проголосовали в СИЗОЧитайте нас в Telegram
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за взятки к восьми годам колонии, и экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на тот же срок, проголосовали в воскресенье на выборах президента России в следственном изоляторе. Улюкаев проголосовал в СИЗО "Матросская тишина", Белых – в СИЗО "Лефортово, передает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Как сообщила супруга бывшего губернатора Екатерина Белых, Никиту Белых привезли в "Лефортово" для голосования из больницы "Матросской тишины", а затем должны вернуть обратно.
По ее словам, после оглашения приговора состояние здоровья мужа не изменилось, однако диагноз до сих пор не установлен. У Белых головные боли, скачки давления, высокий уровень сахара в крови, поэтому риск инсульта очень высокий, рассказала его супруга.
Адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе со своей стороны сообщила, что "Алексей Валентинович планировал принять участие в голосовании". "И я думаю, он сделал это", — сказала она.
По данным руководителя управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве генерал-майора Сергея Мороза, из более 10 тысяч находящихся в СИЗО столицы правом голоса обладают 6893 заключенных. В их число не входят иностранцы, лица без гражданства и те, кто уже осужден.
Участие в выборах президента РФ принял и бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 13 лет колонии за коррупцию. Он проголосовал в СИЗО-1 Южно-Сахалинска, пишет РИА Новости.
Кроме Хорошавина, там же проголосовали Сергей Карепкин, бывший заместитель председателя сахалинского правительства, осужденный на восемь лет колонии, бывший советник Хорошавина Андрей Икрамов, осужденный на девять с половиной лет колонии, бывший мэр Корсакова Александр Рудаков (подозревается в получении взятки).
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