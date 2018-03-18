В Приамурье и Якутии завершилось голосование

Избирательные комиссии Амурской области и Якутии после закрытия участков приступили к подсчету голосов. По словам зампредседателя избиркома Амурской области Александра Василенко, за два часа до завершения голосования явка составила почти 56,83 процента. Этот показатель оказался выше, чем в 2012 году на 2,13 процента.

В Якутии на 18:00 по местному времени проголосовали 64,8 процента избирателей. В 2012 году на это же время явка составляла 65,74 процента, передает "Интерфакс".