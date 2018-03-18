34,72 процента избирателей проголосовали на выборах президента России

К двум часам дня по московскому времени на выборы президента России пришли 34,72% избирателей, сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

В голосовании принял участие и самый пожилой житель РФ — 122-летний Аппаз Илиев из Ингушетии. Он проголосовал на дому.

Всего в Ингушетии живут 33 человека старше 100 лет, все они смогут принять участие в выборах. В списках избирателей республики — 6446 человек старше 80 лет.

По данным избиркома, явка на выборах в Ингушетии составила 29,1% (32,7% в 2012 году), передает РИА Новости.