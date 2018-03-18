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18 марта 201815:01

В Артеме и Люберцах произошли вбросы, а в Махачкале напали на журналиста

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Мособлизбирком аннулировал бюллетени, незаконно вброшенные на одном из избирательных участков в подмосковных Люберцах. Факт нарушения помогли установить записи видеокамер, пишет ТАСС.

Полиция задержала мужчину, который нашел бюллетени в кабине для голосования и решил опустить их в урну. Инцидент произошел в городе Артеме в Приморском крае. Сразу после опечатывания урны комиссия продолжила голосование только во второй ящик.

Председатель избирательной комиссии республики Дагестан Магомед Дибиров попросил полицию проверить информацию об избиении журналиста на одном из участков в Махачкале. Якобы, член участковой избирательной комиссии ударил сотрудника СМИ.

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил, что на горячую линию ситуационного центра поступило 1200 сообщений о возможных нарушениях. В основном, избиратели жалуются на то, что видеокамеры на участках не направлены на урны для голосования.

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