Поклонская назвала 18 марта тройным праздником

18 марта – тройной праздник для депутата Госдумы от Крыма Натальи Поклонской. Это ее день рождения, и лучший подарок она получила в 2014 году: для Крыма 18 марта — день обретения мощей святителя Луки Крымского. 2014 год был годом преподобного Сергия Радонежского, собирателя земли русской. И в 2014 году Крым и Севастополь вернулись в состав России.

Не просто так, заметила Поклонская, президент в обращении к Федеральному собранию в 2014 году, подчеркнул, что это Божий промысел. А сегодня Крым и Севастополь впервые участвуют в выборах президента России, написала Поклонская в Facebook.

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил Поклонскую с днем рождения и обратил внимание на ее смелость и искренность.

В Севастополе организовано 182 участка (на 86 есть КОИБ) для голосования. Правом голоса обладает более 325 тысяч человек.