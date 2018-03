Машина въехала в британский клуб: ранены 13 человек

В британском городе Грейвзенд, графство Кент, в ночь на воскресенье легковой автомобиль въехал на территорию ночного клуба. Пострадали 13 человек. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Прибывшие в клуб полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство. По одной из версий, незадолго до инцидента его попросили покинуть клуб, после чего возникла ссора.

Как сообщила полиция графства в официальном Twitter-аккаунте, этот инцидент не рассматривается как связанный с терроризмом.

Вместе с тем в полиции не исключают, что количество раненых может увеличиться, поскольку несколько человек могли покинуть место происшествия самостоятельно.

