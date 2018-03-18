Домрачева выиграла пасьют на Кубке мира в Норвегии

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в норвежском Холменколлене. Спортсменка преодолела дистанцию за 30 минут 37,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Кузьмина из Словакии (отставание 9,2 секунды; 4 промаха), третьей стала американка Сьюзен Данкли (+29,5; 2). Лучшая из российских спортсменок Ульяна Кайшева показала восьмой результат (+52,8; 2), Екатерина Юрлова-Перхт — 24-й (+1.53,6; 4), Дарья Виролайнен — 30-й (+2.22,9).