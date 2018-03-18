Венедиктов рассказал о самом крупном нарушении в Москве

Пожилой мужчина вбросил два бюллетеня в избирательную урну в Таганском районе столицы. Об этом сообщили в общественном штабе Москвы. Пока это самое крупное нарушение, заявил руководитель штаба, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Инцидент произошел на участке номер 124. По словам Венедиктова, дедушке выдали один бюллетень, затем он попал в слепую зону камер наблюдения. После наблюдатели заметили, что мужчина несет два бюллетеня. На вопрос: "Сколько же раз вы голосовали?", он сказал: "Я не помню".

В 09:54 урна была опечатана. Сейчас по видеозаписи проверяется, сколько людей опускали бюллетени в эту урну, передает ТАСС.