На выборах в Крыму нарушений нет, но Париж их не признает

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Президентские выборы 6 минут назад
На выборах в Крыму нарушений нет, но Париж их не признаетЧитайте нас в Telegram
Голосование на выборах президента РФ в Крыму проходит спокойно, без нарушений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службы МВД и МЧС республики. Тем не менее, по словам представителя крымского МВД, сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, их задействовано достаточно для обеспечения правопорядка. В МЧС также заявили, что служба готова "к реагированию на любые чрезвычайные происшествия", для обеспечения безопасности во всех регионах Крыма привлечены более 1200 человек.
Ранее в воскресенье в полицию Крыма поступило шесть звонков о минировании избирательных участков, однако ни одно из сообщений не подтвердилось. На процесс голосования сигналы не повлияли.
Со своей стороны председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что на выборах президента РФ в Крыму работают 43 официальных международных наблюдателя из 20 стран, но ОБСЕ, ШОС, СНГ своих наблюдателей на полуостров не прислали.
"Хочу сказать, кто там на самом деле есть, чтобы не было путаницы: действительно 43 международных наблюдателя, это не эксперты", — уточнила Памфилова. По ее словам, наблюдатели приехали по приглашению Совета Федерации и Госдумы и были аккредитованы ЦИК. Международные наблюдатели прибыли в том числе из США, Франции, Швеции, Италии, Израиля, Великобритании, Пакистана, Афганистана, Ливана, Австрии, Кипра и ряда других стран.
Между тем МИД Франции заявил, что Париж не признает итогов голосования в Крыму. "Франция не признает организацию голосования на выборах президента России в Крыму сегодня. Насильственное изменение границ противоречит международному законодательству, в том числе и обязательствам, взятым на себя Российской Федерацией", — цитирует коммюнике французского МИД "Интерфакс".
По данным на 12:00 по Москве, в Крыму проголосовали 506,2 тысячи избирателей, или 33,81 процента. Правом отдать свой голос за президента РФ в республике обладают около 1,5 миллиона человек.
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