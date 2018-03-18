Трамп устроил кадровую чехарду

Трамп устроил кадровую чехардуЧитайте нас в Telegram
В Америке — кадровая чехарда. Да еще какая! Президент Трамп одной строкой в Twitter уволил госсекретаря Тиллерсона. Вообще-то это не последний человек. По-нашему — министр иностранных дел. В Белом доме — третье лицо после вице-президента. И вот так просто! В том же твите новым госсекретарем США Трамп назначает директор ЦРУ Майк Помпео, а на его место в разведке — женщину — Джину Хаспел, любительницу пыток.
Затевая охоту на ведьм, организаторы, очевидно, не думали, что окажутся на их месте. Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, который подозревал команду Трампа в связях с Кремлем, сам был уволен в связи с утратой доверия.
Угадывается хорошо знакомый стиль. Макейб узнал о своей немедленной отставке из прессы. Ветерану ФБР с 20-летним стажем не дали доработать до пенсии два дня, из-за чего он лишился возможности получать в последующие годы почти два миллиона долларов выплат.
"Эндрю Маккейб уволен. Великий день для тружеников — мужчин и женщин — в ФБР. Великий день для демократии. Строивший из себя святошу Джеймс Коми был его боссом и сделал Маккейба своим подпевалой. Он знал все о лжи и коррупции в высших кругах ФБР", — написал Трамп в своем Twitter.
Жена Маккейба пыталась стать сенатором, а проспонсировали ее избирательную кампанию политики, близкие к Хиллари Клинтон. Речь — о сотнях тысяч долларов.
Сам Маккейб вместе с директором ФБР Коми во время президентской избирательной кампании устанавливал прослушку команды Трампа на основании так называемого "кремлевского досье". Это фальшивка, состряпанная бывшим британским шпионом из MI6 по заказу Хиллари Клинтон. Более того, Маккейб возглавил расследование скандала с e-mail-сервером Клинтон. В действиях бывшего госсекретаря состава преступления он не обнаружил.
"Дональд Трамп осушает болото. Он увольняет тех, кто нарушает профессиональную этику или закон. Это прекрасно", — уверен Шон Даффи, член Конгресса США от Республиканской партии.
Самая громкая отставка. Третий по статусу человек в стране госсекретарь Рекс Тиллерсон узнал о своем увольнении из Twitter. Голос на последнем брифинге дрожал.
"Теперь я вернусь к обычной жизни обычного гражданина. Как гордый американец я горд за предоставленную возможность служить своей стране. Благослови вас всех Господь", — сказал Рекс Тиллерсон.
Рекс явно расстроился, чего не скажешь о вашингтонской бюрократии. Человек бизнеса, бывший глава нефтяной компании Exxon Mobil Тиллерсон не сработался ни с Белым домом, ни с подчиненными в Госдепе. Это при нем 60% высокопоставленных дипломатов подали в отставку. У США до сих пор нет посла, например, в Южной Корее.
В Госдепартаменте, как пишут, совсем упали духом. Готовить переговоры с Северной Кореей вместо Тиллерсона на посту госсекретаря теперь будет нынешний директор ЦРУ Майк Помпео, "ястреб", убежденный сторонник жесткой линии в отношении Москвы. Впрочем, иных в Вашингтоне сейчас еще надо поискать.
Сдерживанию России в комитете Конгресса посвятили целое заседание. Командующий войсками НАТО в Европе генерал Скапаротти встревожен тем, что российская армия и флот модернизируются. Такой активности российских подлодок, заявил четырехзвездный генерал, Америка не наблюдала с 80-х годов.
"Русские идут с самого севера — это их Северный флот до Средиземноморья. Они больше и чаще, чем раньше, размещают войска, их силы модернизируются, в первую очередь оружейные системы. Большинство из их кораблей вооружены системой "Калибр". Эти ракеты могут быть как в обычном, так и ядерном исполнении, как они решат. Это очень хорошая система, которая обеспечивает и дальность, и точность, — отметил Кертис Скапаротти. — Русские люди привыкли к напастям, они приноровились к ним — это их культура. И даже с непростой экономикой президент Путин смог изменить тренд, и сейчас у них рост, кажется, приближается к 2%. Думаю, у них очень большая живучесть".
То есть приоритеты на сдерживание России не меняются, несмотря на кадровую чехарду в администрации. За полтора года — уже более тридцати ушедших и уволенных.
Следующий на выход — по слухам — помощник по национальной безопасности Макмастер. У него с Трампом не сложились личные отношения. Взамен американский президент может назначить бывшего постпреда в ООН Джона Болтона, которого называют не иначе как поджигателем войны.
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