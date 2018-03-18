Паралимпийские игры в Пхенчхане объявлены закрытыми

Огонь зимних Паралимпийских игр погашен в ходе церемонии закрытия Паралимпиады на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане. В соревнованиях приняли участие 567 спортсменов из 49 стран. Из России под нейтральным флагом на Играх выступили 30 атлетов и 6 спортсменов-ведущих.

По итогам Паралимпиады россияне заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете с 24 медалями (восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых). Первой стала сборная США с самой многочисленной делегацией из 68 спортсменов (36 наград: 13-15-8), третьей – команда Канады (28 медалей: 8-4-16, 55 спортсменов).

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходили с 9 по 18 марта. Следующие зимние Игры состоятся в 2022 году в Пекине.