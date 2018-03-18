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18 марта 201816:04

Мединский вручил патриаршие медали создателям храма в Троице
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В храме Живоначальной Троицы в Троицке вручили патриаршие медали РПЦ "В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви". В церемонии принял участие министр культуры России Владимир Мединский.

Памятные медали вручили благотворителям, строителям, сотрудникам храма, художникам, занимавшимся его росписью, передает РИА Новости. Вклад художников особо отметил министр — по его словам, благодаря им все завершили к празднику Пасхи, и получилось очень красиво.

По словам Мединского, в храме очень много изображений новомучеников, святых XX века, занимавшихся сподвижничеством и пострадавших за веру. Изображены на росписях храма и люди науки, близкие к нам современники, "которые прошли через многие испытания и достигли необычайных высот".

"Чтобы мы видели, что это не история тысячелетней давности. Добро можно делать сегодня, церковь и сегодня может всех объединять", — сказал Мединский.

В 2010 году был освящен закладной камень на месте строительства храма Живоначальной Троицы в Троицке. В ноябре 2015 года был создан попечительский совет храма, председателем этого совета в июне 2016 года стал Мединский. В 2017 году храм был открыт, чин освящения в нем совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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