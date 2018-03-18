Патриарх Кирилл, Равиль Гайнутдин и Берл Лазар сделали свой выбор

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в подмосковном Одинцове, после чего выразил надежду, что выбор россиян поможет укрепить внутреннее согласие в обществе, развивая "наш суверенитет". После голосования патриарх Кирилл отправился в Москву, где он отслужит Божественную литургию и совершит освящение храма Воздвижения Креста Господня.

Пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков сообщил, что предстоятель Русской церкви внимательно следил за предвыборной гонкой, хотя и не делился своим мнением о кандидатах и их выборных программах.

Голосовали сегодня и лидеры других конфессий. Главный раввин России Берл Лазар посетил избирательный участок в Вадковском переулке недалеко от Московского еврейского общинного центра. Глава Совета муфтиев и Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин проголосовал по месту проживания, передает ТАСС.