Памфилова не стала уточнять, какие страны атаковали ЦИК

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова не стала называть страны, откуда были организованы атаки на сайт ЦИК. "Усугублять не хочу, называть не буду, справляемся", — цитирует ее слова РИА Новости.

Ранее в воскресенье она рассказала, что комиссия зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт ночью 18 марта, примерно с 2 до 5 утра, а источниками атаки являются 15 стран.

Со своей стороны ЦИК Александр Клюкин указал, что недружественные страны продолжают хакерские атаки ресурсов ЦИК, но это не повлияет на результаты выборов президента РФ. Он заверил, что ГАС "Выборы" вообще не подвержена кибератакам, так как система не связана с глобальной сетью — это было сделано специально, чтобы "невозможно было к ней подобраться".

По данным на 14 часов по московскому времени, на выборы президента России пришли 34,72 процента избирателей.