Захарова назвала дело Скрипаля глобальным позором британских спецслужб

"Колоссальнейшим провалом" и "глобальным позором Великобритании со всеми ее спецслужбами" назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова действия Лондона и британских спецслужб в ситуации с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Фрагмент интервью Захаровой программе "Итоги недели" опубликован на сайте телеканала НТВ.

Официальный представитель МИД раскрыла "рецепт", по которому было составлено печально известное выступлении британского премьера Терезы Мэй: "немножко правды о том, что был такой Скрипаль, немножко неправды о том, что это "Новичок", который имеет отношение к России".

"Почему неправды? Потому что для того, чтобы установить, что это за средство, если ты утверждаешь, что это средство имеет отношение к России, у тебя должен быть образец, — объясняет она. — Это спектакль, это абсолютная мистификация, это сеанс, так сказать, магии с последующим разоблачением. И разоблачение, так или иначе, уже начинается".

По словам Захаровой, все заявления британцев по делу Скрипаля — продолжение антироссийской кампании, начавшейся несколько лет назад и связанной с действиями России в Сирии.