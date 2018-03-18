ПАСЕ призвала Украину дать россиянам проголосовать

Около 300 полицейских и военнослужащих Нацгвардии Украины дежурят у здания Генконсульства РФ в Харькове в связи с проходящей там акцией националистов, сообщило областное управление Нацполиции в Facebook.

Полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян. У диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы.

В МИД РФ назвали решение Киева беспрецедентным и противоречащим международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Тем временем, Парламентская ассамблея ОБСЕ обеспокоена недопуском россиян к голосованию в дипмиссиях РФ на Украине. Организация обратилась к постпреду Киева при ОБСЕ Игорю Прокопчуку с призывом обеспечить голосование россиян, а также избегать провокаций, передает РИА Новости.