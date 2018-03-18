Явка в Москве на 6% выше, чем в прошлые президентские выборы

К трем часам дня явка в Москве на 6% превысила явку в прошлые выборы президента, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. И в этом большая заслуга СМИ, которые активно привлекали избирателей к выборному процессу.

Ранее сообщалось, что явка на выборах президента России в Москве превысила 40%. В столице до 8 вечера будут открыты более 3,6 тысяч избирательных участков, сообщает агентство "Москва",