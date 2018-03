Трамп опроверг запись бесед с Маккейбом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Эндрю Маккейб, уволенный с поста первого заместителя директора ФБР, не вел записи во время их бесед. Ранее один из американских телеканалов сообщил со ссылкой на собственные источники, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера побеседовала с Маккейбом и получила записи его встреч с Трампом.

Как отметил Трамп, то же самое "с ложью Джеймса Коми". "Можем назвать это фейковыми записями?" — задался вопросом американский лидер.

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos?