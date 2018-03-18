Трамп опроверг запись бесед с Маккейбом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Эндрю Маккейб, уволенный с поста первого заместителя директора ФБР, не вел записи во время их бесед. Ранее один из американских телеканалов сообщил со ссылкой на собственные источники, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера побеседовала с Маккейбом и получила записи его встреч с Трампом.

"Провел очень мало времени с Эндрю Маккейбом, но он никогда не делал записей, когда был со мной", — написал президент США в воскресенье в своем в Twitter.

Как отметил Трамп, то же самое "с ложью Джеймса Коми". "Можем назвать это фейковыми записями?" — задался вопросом американский лидер.

Spent very little time with Andrew McCabe, but he never took notes when he was with me. I don’t believe he made memos except to help his own agenda, probably at a later date. Same with lying James Comey. Can we call them Fake Memos? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2018 г.

Маккейб был уволен с поста первого заместителя директора ФБР в минувшую пятницу, 16 марта. Ранее он намеревался уйти в долгий отпуск до выхода на пенсию 18 марта. Увольнение Маккейба раньше этого срока лишит его высокой пенсии по выслуге лет. Республиканцы и лично Трамп критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов из-за связей с Демократической партией.