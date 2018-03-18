Конькобежец Юсков выиграл Кубок мира на дистанции 1500 м

Российский конькобежец Денис Юсков занял первое место в зачете Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 1500 метров. На заключительном этапе соревнований в Минске Юсков стал вторым в забеге на этой дистанции, показав результат 1 минута 45,64 секунды.

Победу одержал норвежец Сверре Лунде Педерсен (1.45.47), третье место занял другой представитель Норвегии Аллан Даль Йоханссон (1.45,99), отмечает РИА Новости. В нынешнем сезоне Юсков в текущем сезоне Кубка мира набрал 520 очков в забегах на 1500 метров, Педерсен (385) занял второе место, голландец Томас Крол (320) замкнул тройку сильнейших.