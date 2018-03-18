На выборы в Рязани пришел мужчина в костюме дракона

В Рязани успешно проголосовал на выборах президента РФ мужчина, пришедший на избирательный участок в костюме дракона. Об этом рассказала РИА Новости глава территориальной избирательной комиссии Московского района города Татьяна Савина. По ее словам, сотрудники избиркома лишь "попросили его снять головной убор и показать паспорт".

Убедившись, что мужчина есть в списках избирателей, они выдали ему бюллетень, после чего тот проголосовал. По словам Савиной, какой-то определенной формы одежды для участия в выборах не существует.

По информации местного сайта rzn.info, члены избиркома опасались, что мужчина не уместится в кабинке для голосования, а дети, пришедшие с родителями, хотели с ним сфотографироваться.

Ранее в бурятском Северобайкальске на избирательный участок пришел медведь — однако быстро выяснилось, что это местный житель в соответствующем костюме. Он также не забыл взять с собой паспорт. Еще на одном участке в Бурятии были замечены избиратели в костюмах панды и монстра.

На один из участков в Липецке пришли голосовать двое 19-летних братьев-близнецов в доспехах русских богатырей. А на избирательном участке 639 в Горбунках Ломоносовского района Ленинградской области проголосовал избиратель в костюме ракеты "Сармат".