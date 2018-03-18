Явка на выборах президента перевалила за 50 процентов

Явка на выборах президента России к 17:08 по московскому времени составила 51,9 процента, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев. Он уточнил, что информация обновляется каждые три минуты, передает ТАСС.

Между тем, данные по явке позволяют говорить, что она превзойдет показатели 2012 года и будет близка к прогнозам, рассказала агентству РИА Новости глава исполнительного комитета Корпуса наблюдателей "За чистые выборы" Алена Булгакова.

В свою очередь гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов уточнил, что женщины голосуют активнее мужчин. При этом чаще голосуют россияне старше 45 лет, сообщает "Интерфакс".