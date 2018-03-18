В Крыму нежелающих признавать выборы сравнили с Бабой-ягой

Непризнание МИД Франции выборов президента России в Крыму – следование принципу "Баба-яга против", заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

За первыми выборами в Крыму и Севастополе следят аккредитованные наблюдатели из Франции, Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании, Испании, Италии, Германии. Задействованы и 3,6 тысячи общественных наблюдателей. Фикс пожелал, чтобы французские наблюдатели передали то, что увидят своими глазами, передает РИА Новости.

В то же время президент Украины Петр Порошенко сообщил, что международные партнеры Киева не признают выборов президента РФ в Крыму и Севастополе. Порошенко сообщил об интенсивных международных контактах в ходе государственного визита в Кувейт, по итогу которых Украину уверили в непризнании выборов президента России в Крыму, передает "Интерфакс".

Советский мультфильм "Баба-яга против!" был выпущен к московской Олимпиаде в 1980 году, в нем Баба-яга строила медвежонку Мише козни. Олимпиаду-1980 бойкотировали некоторые западные страны.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.