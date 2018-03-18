Собчак наведалась в "Матросскую тишину"

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак проверила, как проходит голосование на выборах в следственном изоляторе "Матросская тишина", сообщается в Twitter-аккаунте "Собчак против всех".

На видео, опубликованном там же, Собчак пояснила, что основные нарушения в СИЗО связаны не с процессом голосования, а с тем, что находящиеся в заключении люди не имели доступа к информации по выборам. "Они получили право голосовать, но агитационного периода, ознакомления с программами кандидатов не было", — добавила кандидат на высший государственный пост в стране.

Собчак поинтересовалась, не было ли нарушений в ходе голосования в "Матросской тишине". Общественный наблюдатель от КПРФ ответил ей, что были "помарки", но ничего серьезного зафиксировано не было.

Ксения Собчак побывала в следственном изоляторе «Матросская тишина» и проверила, как проходит голосование. Ранее наблюдатели жаловались на нарушение избирательного законодательства в СИЗО в российских регионах.https://t.co/rO8dq2hhbn — Собчак против всех (@kandidatprotiv) 18 марта 2018 г.

Сама Ксения Собчак проголосовала в московском районе Хамовники на избирательном участке в музыкальной школе имени Бетховена. На избирательный участок кандидат в президенты пришла не одна — ее сопровождала дочь мужа Полина Виторган, которая голосовала впервые.

В СИЗО "Матросская тишина" проголосовал, в частности, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет лишения свободы.