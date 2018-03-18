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18 марта 201817:48

Гадость и угрозы: стало известно об антироссийских провокациях на выборах в США
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В США во время досрочного голосования на выборах президента России были факты провокаций. Об этом, передает РИА Новости, рассказал журналистам российский посол в США Анатолий Антонов. По мнению дипломата, провокации устраивали люди, которые "не понимают, что такое президентские выборы и насколько важно не мешать их проведению, а наоборот, каждому выразить свою твердую позицию".

По словам посла, здания, где должно было проходить голосование, "облили гадостью", а в адрес людей, разрешивших использовать свои помещения для голосования, "раздавались угрозы, им создавали проблемы, и они были вынуждены отказаться от этого".

"Я считаю, что это очень плохо, — посетовал Антонов. — Каждая страна имеет свои демократические принципы, демократические свободы".

Очень активно голосуют на выборах президента РФ наши соотечественники в Нью-Йорке, сообщил российский генконсул в этом городе Сергей Овсянников. По его словам, в 09:40 по местному времени (16:40 по Москве) на избирательном участке 8274 в районе Манхэттен проголосовали 80 человек. "По сравнению с прошлыми годами утром никогда не было такого наплыва", — сказал российский дипломат.

Он также отметил высокую активность на втором избирательном участке, организованном в нью-йоркском районе Брайтон: там за первые полтора часа проголосовали 160 человек. В участковом избиркоме ожидают, что всего до закрытия участка 8274 там проголосуют до 1600 россиян, передает ТАСС.

Также на территории США для россиян открыты избирательные участки в нью-йоркском районе Бруклин, в посольстве России в Вашингтоне, генконсульствах в Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что комиссия зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт ночью 18 марта, примерно с 2 до 5 утра, источниками которой были 15 стран. Член ЦИК Александр Клюкин указал, что недружественные страны продолжают хакерские атаки ресурсов ЦИК, но это не повлияет на результаты выборов президента РФ. По его словам, ГАС "Выборы" вообще не подвержена кибератакам, так как система не связана с глобальной сетью — это было сделано специально, чтобы "невозможно было к ней подобраться".

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