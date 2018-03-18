Лыжник Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира

В шведском Фалуне завершился финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В заключительном виде соревнований россиянин Александр Большунов стал первым в гонке преследования свободным стилем на 15 км. Спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 3,3 секунды. Ранее он выиграл масс-старт на 15 км классическим стилем.

Второе место в гонке преследования занял канадец Алекс Харви, проигравший победителю 47,1 секунды, бронзу завоевал швейцарец Дарио Колонья (+47,5 секунды). Максим Вылегжанин финишировал пятым (+50,3), Денис Спицов — 10-м (+1.04,2), Андрей Ларьков — 11-м (+1,04,3), Александр Бессмертных — 21-м (+1.18,4), Евгений Белов — 22-м (+1.21,1), Алексей Червоткин — 23-м (+1.23,8).