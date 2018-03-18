Новая версия: Скрипали могли надышаться ядом в машине

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь могли попасть под воздействие отравляющего вещества, распространенного через вентиляцию автомобиля. Об этом сообщает канал ABC News со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Трое представителей спецслужб рассказали, что власти Британии полагают, в ходе инцидента применялось порошкообразное вещество, которое в измельченном виде присутствовало в вентиляционной системе BMW Скрипаля. Всего под воздействие вещества могли попасть 38 человек, передает РИА Новости.

Тем временем, эксперты и следователи продолжают работать на всех объектах, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ и его дочери. Работы ведутся на могиле супруги Скрипаля и в его доме. До сих пор закрыт ресторан, в котором ужинали Скрипали в день отравления, паб, куда они заходили днем, и закрыт доступ на ту часть кладбища, где находится могила жены пострадавшего.

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве сообщала, что отравляющее вещество могли нанести на ручку автомобиля, которым управлял Скрипаль.