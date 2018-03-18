Около 150 митингующих пришли к дому Порошенко

К дому президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин Обуховского района Киевской области в воскресенье приехала группа активистов партии "Рух новых сил", лидером которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Ранее представители партии организовали на Майдане Незалежности в центре украинской столицы митинг с требованием отставки Порошенко и других изменений в политической жизни Украины. После этого они организовали автомобильную колонну, которая направилась к дому главы государства.

Как сообщает "Интерфакс", на подъезде колонне пришлось остановиться, поскольку ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. Но активисты не растерялись, вышли из машин и направились к дому Порошенко пешком. Их сопровождали представители правоохранительных органов.

Около 150-200 митингующих собрались на улице у высокого забора, окружающего дом президента. Они выкрикивают лозунги с призывами отставки Порошенко и критикой его деятельности. Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Национальной гвардии и Национальной полиции Украины в специальной экипировке.

Сторонники Саакашвили устраивают подобные акции у дома Порошенко регулярно.