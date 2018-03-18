Асад встретился с военными на огневом рубеже в Восточной Гуте

Президент Сирии Башар Асад побывал на линии огня в пригороде Дамаска Восточная Гута, где встретился с сирийскими военными. О встрече президента с "героями сирийской арабской армии" сообщила пресс-служба сирийского президента. Опубликовано и фото: Асад в деловом костюме стоит рядом с танком в окружении военных.

По последним данным командования армии Сирии, правительственные войска освободили от террористов 70 процентов территории Восточной Гуты, передает РИА Новости. За четыре дня после открытия гуманитарного коридора в поселении Хаммурия район, где идут боевые действия, покинули почти 50 тысяч человек.