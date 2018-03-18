Российские биатлонисты стали третьими в эстафете на Кубке мира

В норвежском Холменхоллене завершился очередной этап Кубка мира по биатлону. Мужская сборная России, за которую бежали Максим Цветков, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин, заняла третье место в эстафетной гонке.

Победу одержала команда Норвегии, которая преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 13,7 секунды, использовав на восьми огневых рубежах три дополнительных патрона. Российские биатлонисты, промахнувшиеся четыре раза, отстали от победителей на 56,9 секунды. На последнем этапе за российскую команду финишировал Антон Шипулин, который на последних метрах уступил серебро австрийскому спортсмену. В итоге австрийцы стали вторыми с отставанием от норвежцев в 50,3 секунды.