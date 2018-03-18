Порошенко заявил, что Кувейт и Швеция поддерживают ввод миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко объявил о международной поддержке инициативы о введении миротворцев ООН в Донбасс. По словам Порошенко, план поддержали текущие члены Совета безопасности ООН Кувейт и Швеция, пишет РИА Новости.

Две страны пообещали Порошенко "твердо поддерживать инициативу Украины" на его встрече с эмиром Кувейта Сабахом ас-Сабахомом и спикером парламента Швеции Урбаном Алином.

В Киеве рассчитывают с помощью миротворцев ООН "восстановить суверенитет и территориальную целостность".

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что речь может идти только об обеспечении миротворцами безопасности сотрудников ОБСЕ.