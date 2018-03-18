Корреспондент CNN подивился высокой явке на выборах президента РФ

Высокая явка на избирательных участках удивила старшего международного корреспондента американской телерадиокорпорации CNN Мэтью Ченса. В своем репортаже он отметил, что россияне неожиданно активно голосуют, хотя их выбор довольно ограничен.

По его словам, избиратели вместо того, чтобы проявлять апатию, настроены оптимистично, а на участках наблюдаются очереди желающих отдать свой голос за будущего главу государства, передает телеканал "Россия 24".

Тем временем, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов на своей странице в Facebook рассказал, что проголосовал и подчеркнул, что на избирательном участке была очередь за бюллетенями. Он также выразил уверенность, что именно сегодня россияне продемонстрируют сплоченность и солидарность.

По последним данным, явка составляет 52,97 процента. Такие данные были обнародованы в 18:00 по московскому времени на экране в информационном центре ЦИК РФ.