Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вышел на громкую связь во время проведения митинга за отставку украинского лидера Петра Порошенко. Он поприветствовал своих сторонников и пообещал им вернуть Крым.

Саакашвили начал агитировать украинцев начинать акции против Киева и оказывать сопротивление, передает РИА Новости.

После митинга сторонники Саакашвили организовали автомобильную колонну, которая направилась к дому Порошенко в поселке Козин Обуховского района Киевской области.

Около 150-200 активистов партии "Рух новых сил" собрались на улице у высокого забора, окружающего дом президента. Они выкрикивали лозунги с призывами отставки Порошенко и критикой его деятельности. Ворота резиденции главы государства охраняли силовики.

Сторонники Саакашвили устраивают подобные акции у дома Порошенко регулярно.