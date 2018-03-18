МВД: на этих выборах возбуждено меньше дел, чем в 2012-м

С момента начала нынешней кампании по выборам президента РФ возбуждено 13 уголовных дел, так или иначе затрагивающих вопросы избирательной кампании, сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой. Для сравнения: в ходе кампании 2012 года на момент закрытия участков было возбуждено 23 уголовных дела, рассказал он журналистам в воскресенье.

По словам первого замглавы МВД, безопасность на 97 тысячах избирательных участков обеспечивают 356 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии. Для поддержания правопорядка в стране привлекалось более 21 тысячи сотрудников частных охранных предприятий и свыше 50 тысяч участников добровольных народных дружин, передает "Интерфакс".

Горовой сообщил также, что на сегодняшний день в МВД поступило 642 сообщения о нарушениях избирательного законодательства: четыре из них — это жалобы на наблюдателей, 11 — на членов УИК.

Что касается оперативной обстановки на выборах, она спокойная, наблюдается снижение числа преступлений и ДТП, добавил первый замминистра.

По данным ЦИК РФ на 18:00 московского времени, явка избирателей на выборах президента России составила 59,2 процента.