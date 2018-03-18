Черчесов: хорошо, что Дзюба сам сказал об отсутствии проблем со мной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуации вокруг нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюба. В частности, наставник подтвердил отсутствие конфликта с форвардом.

"Я рад, что Дзюба здоров, — сказал Черчесов, которого цитирует Чемпионат.com. — Но мне не хотелось бы концентрироваться на одной фамилии, я не думаю, что это правильно. Хорошо, что вчера сам Артем сказал, что у него нет никаких проблем со мной и не было, а мы все стараемся что-то найти и приклеить".